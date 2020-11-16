Американське космічне агентство виклало марсіанське селфі марсохода Curiosity, зроблене в області Червоної планети під назвою Mary Anning, названої на честь британської дослідниці.

Автопортрет створено шляхом об'єднання 57 знімків, зроблених 25 жовтня 2020 року за допомогою системи Mars Hand Lens Imager (MAHLI) — камери на спеціальному роботизованому маніпуляторі, пише cnet.

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Що відомо

На зображенні можна помітити, що більше 8 років, проведені на поверхні Марса, не пройшли непомітно: колеса Curiosity та інші елементи корпусу вже зношені і покриті марсіанським пилом. Однак це не заважає марсоходу продовжувати виконувати свою місію та відправляти на Землю фотографії та інші наукові дані.

Curiosity розташований на поверхні планети з 6 серпня 2012 року Скоро у нього з'явиться напарник — марсохід Perseverance, запущений NASA в липні 2020 року. Очікується, що він досягне поверхні Марса в лютому 2021 року.