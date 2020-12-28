У жовтні в Космічному центрі NASA ім. Кеннеді почалися випробування найменшого комерційного місяцехода. Його створює компанія Astrobotic Technology в рамках програми CubeRover. Кінцевою метою компанії є запуск у виробництво недорогих планетарних розвідників. На сьогоднішній день CubeRover пройшов понад 150 тестів на мобільність і показав хороші результати.

Планетохід Cuberover Astrobotic випробовується в бункері. В ньому вчені зімітували умови, аналогічні місячній поверхні – з великою кількістю пилу і каменів. Тести проводяться як на здатність ровера здійснювати маневри різного ступеня складності, так і на надійність захисту вузлів від попадання пилу, розповідається на сайті NASA.

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Що відомо

Маневреність перевіряється на 11 комплектах коліс з різними профілями поверхні контакту з ґрунтом.

Передбачається, що CubeRover буде досліджувати Місяць під час третього етапу місії NASA "Артеміда" у 2024 році, коли планується висадка астронавтів на поверхню супутника Землі. Планетохід невеликого розміру не займе багато місця в багажі астронавтів, а на даному етапі розвитку космонавтики критичним є кожен грам корисного навантаження.

Розміри CubeRover складають близько 45 сантиметрів при масі 4 кілограми. Проєктування ходової частини і маневреність для нього будуть важливими, але не вирішальними викликами. Складнішим завданням стане захист електроніки, двигунів і елементів живлення від низьких температур в ході тривалих місячних ночей. Розробники обіцяють вирішити це завдання протягом наступних двох-трьох років.

Дивіться як проходять випробування: відео