В рамках програми Artemis з відновлення польотів на Місяць аерокосмічне агентство NASA провело повномасштабне випробування Flight Support Booster-1 – прискорювача для пятисегментної твердопаливної ракети-носія. За заявою розробників, ракетний двигун став найпотужнішим в історії космічної галузі.

Прискорювачі випробовували спільно з військово-промисловою компанією Northrop Grumman Corporation. NASA зазначає, що 54-метрові двигуни, стануть частиною системи космічного запуску (SLS) агентства, яку воно має намір використовувати для доставки космонавтів на Місяць.

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Цей тест, який отримав назву Flight Support Booster-1, або FSB-1, дозволить оцінити нові матеріали для ракетного палива і переконатися, що все балістичні вимоги двигуна виконані,

– зазначив інженер з балістики Northrop Grumman Ніколас частоності.

Реалізація проєкту SLS буде здійснюватися за допомогою невеликої ракети-носія, масивного основного ступеня і двох двигунів підтримки. Проведене випробування проходило протягом 126 секунд – цього часу буде достатньо для реального польоту.

Відео випробувань двигуна:

NASA має намір відправити експедицію на Місяць в 2024 році. В остаточному підсумку агентство планує побудувати космічну станцію Gateway на орбіті супутника Землі, а також постійну базу на його поверхні для регулярних польотів і проведення наукових досліджень.