Американське космічне агенство офіційно прокоментувало запит американської компанії AST & Science про створення мегасузір'я супутників на висоті 720 км над поверхнею Землею. Документ зараз перебуває на розгляді Федеральної комісії зі зв'язку США.

Варто зазначити, що це перший раз, коли NASA публічно висловлюється з приводу такого роду запиту, повідомляє 24 канал.

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Позиція NASA

В агентстві заявили про свої побоювання у зв'язку з тим, що нове угруповання супутників підвищить небезпеку зіткнень до критичного рівня.

Про що мова

AST & Science хоче сформувати угруповання з більш ніж 240 великих супутників, по суті, розгорнувши у космосі "вишки стільникового зв'язку", щоб забезпечити широкосмугове з'єднання 4G і, можливо, 5G на Землі. Компанія, що базується в Мідленді штату Техас, назвала своє сузір'я SpaceMobile і зібрала близько 120 мільйонів доларів на реалізацію проєкту.

У чому полягає проблема

Насправді їх одразу три. По-перше, пропонована висота для угруповання знаходиться поруч з A-Train, групою з 10 супутників для моніторингу, які використовує NASA та Геологічна служба США, а також партнери у Франції та Японії.

По-друге, проблемою є й розмір проєктованих AST & Science супутників. Там хочуть побудувати космічний апарат з великою антеною площею 900 м кв. Такі розміри потребуватимуть вільного простору навколо об'єкта на відстані 30 метрів, що в 10 разів більше, ніж у інших супутників. Це ускладнить маневри навколо угруповання.

Нарешті по-третє, космічне агентство стурбоване тим, що компанія ніколи не будувала супутники, близькі за розміром до тих, які будуть входити до угруповання. З огляду на брак досвіду, очікується, що 10% або більше об'єктів можуть вийти з ладу, що зробить їх нездатними маневрувати, щоб уникнути зіткнень. У цьому випадку ризик катастрофічного зіткнення буде "неприйнятно високим".

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Реакція AST & Science

У відповідь AST & Science заявила, що буде працювати з NASA, щоб вирішити проблеми.

Що буде далі

Раніше FCC не відмовляла у видачі ліцензій на використання спектра операторам супутникового зв'язку. Однак це відбувалося до впровадження нових правил, які спрямовані на зниження обсягу космічного сміття, вимагаючи від операторів супутників захищати уряд від потенційних аварій. Період обговорення цих правил, які були вперше опубліковані в квітні, завершився минулого місяця. Поки неясно, як вони будуть виглядати в підсумковому варіанті, але супутникові оператори вже охарактеризували деякі ідеї як занадто обтяжливі.

Однак в США немає державного агентства, спеціально уповноваженого забезпечувати безпеку низької навколоземної орбіти, а існуючі моделі управління не в змозі повністю вловити загрозу, що виходить від нових і старих супутників. У зв'язку з цим, як відзначають експерти, регулятори діють в деякому роді наосліп.

Схожі проєкти

В останні місяці до FCC зверталися низка компаній з проханням збільшити дозволену кількість супутників. Так, OneWeb попросила збільшити угруповання супутників з 720 відразу до 48 тисяч апаратів. Amazon у рамках проєкту Kuiper отримала дозвіл вивести на орбіту 3236 супутників для створення глобальної супутникової мережі широкосмугового доступу в інтернет. SpaceX же просила збільшити дозволену раніше число авторизованих користувальницьких терміналів Starlink з 1 мільйона штук до 5 мільйонів пристроїв.

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Реакція Астрономічного товариства

У серпні Американське астрономічне товариство опублікувало чергову доповідь, в якій мовиться, що зростаючі угруповання інтернет-супутників будуть заважати спостереженнями за нічним небом. Астрономи вважають, що поки неясно, який саме вплив ці супутникові сузір'я створять на людство в цілому, але наслідки можуть варіюватися від "незначних до екстремальних".