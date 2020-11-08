Наздоганяючи Геловін, американське космічне агентство виявило дві галактики, дуже схожі на великий гарбуз. Вони перебувають саме у процесі злиття. NASA підготувало спеціальне відео з фотографіями галактик.

На зображенні можна розглянути дві галактики NGC 2292 і NGC 2293, які знаходяться поруч, повідомляє 24 канал.

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Великі кола, віддалено нагадують очі наповнені зірками (ядра галактик), а своєрідна усмішка – це палаючі червоні карлики. Крім того, у кожній галактиці є надмасивна чорна діра. За даними NASA, усі великі об'єкти знаходяться навколо цих чорних дір, а помаранчевий відтінок утворений стисненим газом в результаті зіткнення галактик.

Галактики схожих на гарбуз від NASA, відео:

Зображення було отримано за допомогою космічного телескопа Габбл, а самі галактики знаходяться на відстані 120 мільйонів світлових років від Землі. Астрономи запевняють, що одного разу NGC 2292 і NGC 2293 зіллються, утворивши величезну, яскраву спіральну галактику з діаметром набагато більшим, ніж у Чумацького Шляху.