NASA запустило до МКС українсько-американську ракету Antares: фото і відео
В ніч на суботу 3 жовтня у США запустили ракету-носія Antares, що була розроблена спільно з українськими конструкторами. Над її створенням американці та українці спільно працювали кілька років.
Про це інформує на своїй фейсбук-сторінці українське конструкторське бюро "Південне", а також – NASA і посольство України в США.
Раніше виникали проблеми NASA скасувало запуск україно-американської ракети Antares до МКС
О 4:16 за київським часом із Центру космічних польотів, що на острові Воллопс, штат Вірджинія, проведено 12-й успішний пуск ракети-носія середнього класу Antares,
– мовиться у повідомленні.
Ракета корпорації Northrop Grumman з вантажним космічним кораблем Cygnus прямує до Міжнародної космічної станції з близько 3,6 тонами вантажу.
Головна конструкція першої ступені ракетоносія розроблена українським конструкторським бюро "Південне" та виготовляється на "Південному машинобудівному заводі імені Макарова" у співпраці з низкою українських компаній.
Для своєчасної підготовки ракети до запуску у квітні до Сполучених Штатів прибула команда фахівців з українських космічних підприємств.
Цього року підготовка ракети до запуску, яка завжди відбувається в США, супроводжувалася додатковими викликами через пандемію COVID-19 і обмеженнями міжнародних поїздок. І сьогодні ми побачили практичний результат спільної українсько-американської роботи – за допомогою ракети-носія,
– зауважили в українському посольстві.
На космодромі під час запуску ракети перебував посол України в США Володимир Єльченко.
"Україна підтверджує свій статус надійного партнера США у галузі дослідження космосу", – зауважили в посольстві.
Що відомо про українсько-американську ракету Antares
- Antares складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля "Сігнус" (третій ступінь).
- Основну конструкцію першого ступеня розробило конструкторське бюро "Південне" та виготовило держпідприємство "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС", "Київприлад", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПІД" тощо.
- Головний розробник ракети-носія – американська корпорація Northrop Grumman.
- Підготовка Antares, її випробування та пуск проходили за участю українських фахівців. Згідно з контрактом, з території конструкторського бюро "Південне" в режимі реального часу здійснювалася технічна підтримка пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації.
- Українські фахівці забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.
Відео пуску ракети: