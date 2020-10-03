В ніч на суботу 3 жовтня у США запустили ракету-носія Antares, що була розроблена спільно з українськими конструкторами. Над її створенням американці та українці спільно працювали кілька років.

Про це інформує на своїй фейсбук-сторінці українське конструкторське бюро "Південне", а також – NASA і посольство України в США.

Раніше виникали проблеми NASA скасувало запуск україно-американської ракети Antares до МКС

О 4:16 за київським часом із Центру космічних польотів, що на острові Воллопс, штат Вірджинія, проведено 12-й успішний пуск ракети-носія середнього класу Antares,

– мовиться у повідомленні.

Ракета корпорації Northrop Grumman з вантажним космічним кораблем Cygnus прямує до Міжнародної космічної станції з близько 3,6 тонами вантажу.

Головна конструкція першої ступені ракетоносія розроблена українським конструкторським бюро "Південне" та виготовляється на "Південному машинобудівному заводі імені Макарова" у співпраці з низкою українських компаній.

Для своєчасної підготовки ракети до запуску у квітні до Сполучених Штатів прибула команда фахівців з українських космічних підприємств.

Цього року підготовка ракети до запуску, яка завжди відбувається в США, супроводжувалася додатковими викликами через пандемію COVID-19 і обмеженнями міжнародних поїздок. І сьогодні ми побачили практичний результат спільної українсько-американської роботи – за допомогою ракети-носія,

– зауважили в українському посольстві.

На космодромі під час запуску ракети перебував посол України в США Володимир Єльченко.

"Україна підтверджує свій статус надійного партнера США у галузі дослідження космосу", – зауважили в посольстві.

#Україна підтверджує свій статус надійного партнера #США у галузі дослідження космосу.



Сьогодні доказом цьому став черговий запуск ракети-носія “Антарес” - проєкт, над яким вже декілька років спільно працюють америк. та укр. космічні підприємства.



https://t.co/OK8JJf374j pic.twitter.com/7ahS7vdUKN — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 3, 2020

Що відомо про українсько-американську ракету Antares

Antares складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля "Сігнус" (третій ступінь).

Основну конструкцію першого ступеня розробило конструкторське бюро "Південне" та виготовило держпідприємство "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС", "Київприлад", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПІД" тощо.

Головний розробник ракети-носія – американська корпорація Northrop Grumman.

Підготовка Antares, її випробування та пуск проходили за участю українських фахівців. Згідно з контрактом, з території конструкторського бюро "Південне" в режимі реального часу здійснювалася технічна підтримка пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації.

Українські фахівці забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.

Відео пуску ракети: