Поки телекомунікаційні компанії Азії, Європи та Америки поспішають запропонувати користувачам мережу 5G, деякі політики лякають громадян можливою небезпекою для здоров'я.

Паніка навколо 5G

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Так, штат Орегон звернувся в цьому році до Федеральної комісії зі зв'язку США з проханням оновити дослідження щодо потенційної загрози, яку може нанести технологія 5G здоров'ю користувачів (у 2013 Американська академія педіатрії зробила аналогічний запит щодо мобільного зв'язку в цілому).

У травні Палата представників Луїзіани прийняла рішення звернутися до Міністерства навколишнього середовища та Міністерства охорони здоров'я, щоб ті вивчили вплив 5G на здоров'я і природу. А низка міст у Каліфорнії збираються блокувати будівництво інфраструктури 5G, повідомляє Wired.

Ситуація в Україні

В Україні навіть зареєстрували безглузду петицію на сайті президента щодо законодавчої заборони в Україні мережі 5G. Вона вже набрала необхідні 25 тисяч голосів і тепер її повинен розглянути президент і надати офіційну відповідь.

Авторка петиції переконує, що 5G шкодить здоров'ю, саме тому вимагає заборонити поширення мережі, але чи справді це так, давайте розберемося.

Чи справді 5G загрожує здоров'ю

Якщо коротко – ні. Сумніви у безпеці 5G безпідставні. Якщо вас ніяк не турбували технології минулих покоління мобільного зв'язку, немає причин починати турбуватися зараз. Немає причин вважати високі частоти, які використовує зв'язок 5G, більш шкідливими, ніж інші типи електромагнітного випромінювання, начебто видимого світла.

Ці побоювання спричинені в основному використанням міліметрового діапазону, високих радіочастот, які дозволяють домогтися високих швидкостей передачі даних. Суть у тому, що на великих відстанях вони менш надійні, ніж звичні та низькі частоти. Для того щоб забезпечити покриття, провайдерам доведеться побудувати більше невеликих точок доступу.

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В алармістів у зв'язку з цим виникають два міркування: по-перше, вплив міліметрового сигналу може бути небезпечнішим, ніж 4G; по-друге, велика кількість точок доступу поруч з будинками спричинить на людей значно більше випромінювання.

Однак, боятися міліметрових хвиль не варто. Радіохвилі, видиме світло і ультрафіолетові хвилі – теж частина цього електромагнітного спектру.

Дійсно небезпечні лише найвищі частини цього спектру, зокрема, рентгенівське випромінювання і гамма-випромінювання. Міліметрове ж є неіонізуючим, тобто не руйнує молекулярних зв'язків, а відтак не спричиняє негативного впливу на людський організм.

Єдине, чого варто побоюватися у випадку з неіонізуючим випромінюванням, це тепло, яке можуть генерувати радіохвилі.

Твердження про безпечність випромінювання, було підкріплено десятками років досліджень. У 2005 році група фахівців Міжнародного комітету з електромагнітної безпеки IEEE опублікувала результати аналізу 1300 наукових статей, в яких не виявила "жодних негативних наслідків для здоров'я, які не були б пов'язані з виділенням тепла".

Чому не слід боятися мереж 5G

Для того щоб убезпечити користувачів, FCC і інші регулятори встановили норми кількості енергії, яку може випромінювати бездротовий пристрій.

Існують також побоювання, що мобільні телефони можуть викликати рак, проте доказів такої дії стільникового зв'язку досі не знайдено.

І хоча Всесвітня організація охорони здоров'я в 2011 році назвала мобільні телефони "потенційно канцерогенними", проте, не змогла чітко визначити, що це означає. Крім того, слід знати, що те ж саме ВООЗ говорить і про каву і мариновані овочі.

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Ще один факт на захист безпеки мобільного зв'язку в цілому: за даними Національного інституту онкології в США випадки захворювання на рак мозку з 1992 по 2016 знизилися, попри те, що кількість власників смартфонів різко зросла.

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