Новий китайський бренд Realme за останні кілька років демонструє стрімкий розвиток, завойовуючи все нові ринки. Його вже називають "вбивцею Xiaomi". Схоже, Realme таки дійсно планує потіснити Xiaomi, адже випустили свій цікавий девайс – бюджетну камеру спостереження.

Як передає Gizmochina, свою першу камеру спостереження. Вона отримала назву Realme Smart Cam 360 °.

Цікаво Не варто часто вимірювати пульс на смарт-годиннику – застереження експертів

Що цікавого

Ця камера отримала корпус з білого полікарбонату, а також кут огляду 360 градусів (як можна здогадатись із назви). Камера зможе обертатися на круглій підставці, щоб охопити всі приміщення.

На фото не видно кабелю, тож можна припустити, що вона буде бездротовою.

За чутками, камера буде оснащена системою нічного бачення, виявлення руху та підтримкою карт пам'яті.

Ціна

Щодо вартості, то інформації поки немає. Відомо лише, що новинка буде дуже доступною, зрештою як і вся продукція Realme.