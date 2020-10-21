Міністри оборони 30 країн-членів НАТО невдовзі планують оприлюднити плани щодо створення нового космічного центру на авіабазі Рамштайн, розташованої на території федеральної землі ФРН Рейнланд-Пфальц.

Для чого НАТО космічний центр

Відомо, що новий космічний центр буде в першу чергу займатися наглядом за космічним простором та збором даних про можливі загрози, спрямованих проти супутників. Не виключено також, що у майбутньому космічний центр перетвориться на командний пункт управління обороною. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомила німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Цікаво У російському модулі "Зірка" на МКС зламався туалет, порохотяг та нагрівач їжі

За словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, він очікує, що плани щодо створенню космічного центру будуть узгоджені до 21 жовтня. При цьому він в черговий раз застеріг від спроб мілітаризації космосу.

"Супутникові системи використовуються в світі в такому обсязі, який багатьом навіть важко собі уявити. Торгівля, прогнози погоди, мобільний зв'язок і банківські перекази – у всіх цих областях ми покладаємося на супутники. Для НАТО космос також є важливою областю, враховуючи наші можливості з навігації , збору розвідувальних даних, комунікації та відстеження запусків ракет", – зазначив Столтенберг.

Він також наголосив на важливості формування для альянсу чіткого уявлення про те, що відбувається у космосі, для забезпечення надійного доступу до космічних послуг та максимального використання технічні можливостей альянсу.

Крім цього агентство dpa також повідомило про плани НАТО щодо створення спеціального центру для дослідження активності альянсу у космосі. Місцем розміщення цього дослідницького центру, за інформацією агентства, може стати німецьке місто Калькар або французький Тулуз.