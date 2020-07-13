Міжнародний колектив вчених встановив, що в акумуляторах замість дорогого та порівняно рідкісного лужного металу літію можна використовувати дешевий і більш поширений натрій.

Такий крок дасть змогу знизити вартість акумуляторів, не жертвуючи місткістю. Однак натрій необхідно "укладати" особливим способом, зазначає ixbt.

До теми Нова технологія дозволяє поліпшити автономність і довговічність мобільних пристроїв

Атоми натрію необхідно розташовувати в кілька шарів, один над іншим. Таку структуру можна сформувати переходом атомів зі шматка металу в простір між двома листами графена під високою напругою.

Як розвивається розробка

Наразі вже виконано лише чисельне моделювання, але воно відкриває шлях до наступного кроку, який належить зробити вченим. Йдеться про створення експериментального зразка і вивчення його в лабораторних умовах.



Наразі розробку потрібно протестувати перш ніж буде створено технологію

Якщо розробка буде успішною, можна буде розраховувати на появу нового покоління натрієвих акумуляторів. Вони будуть такими ж або навіть більш місткими, ніж літій-іонні акумулятори, але в кілька разів дешевшими.