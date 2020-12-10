Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф звинуватив Росію у "провокативній поведінці" в космосі. Росіяни запустили супутник, який здійснював маневри поряд з американським урядовим супутником.

У США вважають, що такою поведінкою Росія створила потенційну загрозу у космосі. Про це Джон Реткліфф заявив під час засідання Національної космічної ради США.

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Що сказав Реткліфф

Супутник, який запустила Росія у космос, здійснював маневри поряд з американським урядовим супутником. За словами глави Нацрозвідки США, останнім часом Кремль поводиться дуже провокативно.

Ми вважаємо, що така поведінка є загрозливою. Особливо враховуючи те, що раніше Росія запустила схожий супутник, який має властивості космічної зброї,

– сказав він.

Реткліфф додав, що така поведінка "не демонструє відповідальність" Росії.

Що відомо про випробовування Росією протисупутникової зброї

Космічне командування США 23 липня 2020 року заявило про те, що росіяни випробували протисупутникову зброю на навколоземній орбіті. Випробовування відбулися 15 липня 2020 року.

Деталей цього інциденту американці не повідомили. Лише зазначили, що від російського супутника "Космос-2543" відокремився якийсь об'єкт і з цим об'єктом щось зробили. Водночас командування запевняло, що це були саме випробування зброї та вони мають незаперечні докази цього. Такі ж звинувачення до Росії висловили й у Великій Британії.