Системи дистанційного навчання досить давно відомі викладачам та вчителям. А ось школи електронне навчання відкрили для себе недавно. За допомогою платформ та сервісів можна організувати по-справжньому якісне навчання в період карантину. Ми зібрали для вас безкоштовні платформи для дистанційного навчання.

Правильна організація дистанційного навчання, річ необхідна не лише в період карантинних обмежень. Актуальність позакласної форми занять зберігається постійно, позаяк низка учнів з різних причин не можуть відвідувати уроки і змушені займатися дистанційно. Однак в епоху технологій, які практично доступні для кожної людини і вміщуються у смартфоні, організувати навчальний процес завдання не таке вже й складне.

24 канал зібрав кілька найзручніших платформ та сервісів орієнтованих на організацію дистанційного навчання.

Система дистанційного навчання Moodle

Moodle повністю безкоштовна платформа, яку можна вільно завантажувати, встановлювати та змінювати. Вона відноситься до Open Source систем, тобто системам з відкритим вихідним кодом, що дозволяє багатьом програмістам створювати додаткові, дуже корисні розширення або модулі.



Безкоштовна платформа для онлайн навчання Moodle

Moodle підходить для організації дистанційного навчання будь-якого рівня – від персональної бази освіти до системи електронного навчання великого освітнього закладу. Навіть якщо ви приватний репетитор – ви можете використовувати Moodle.

Варто відзначити, що чимало шкіл та закладів вищої освіти використовують платформу Moodle у своїй роботі.

Що може Moodle

В цілому Moodle відмінно справляється з завданнями дистанційного навчання. Його переваги:

повністю безкоштовна система, готова до впровадження;

створення якісних курсів для дистанційного навчання;

широкі можливості управління курсами;

містить потужний апарат тестування;

включає різноманітність навчальних елементів;

дозволяє реалізувати диференційоване навчання;

може використовувати широкі педагогічні сценарії та освітні стратегії (програмування, модульне, індивідуальне, соціальне навчання);

містить налаштування варіантів керування доступом користувачів до курсу – запис тільки вчителем, за кодовим словом та модерація);

відстеження прогресу учнів за допомогою візуалізації;

можливість публікації навчального контенту різного формату – аудіо, відео, текст та інше.

Навчальні елементи Moodle діляться на відносно пасивні, наприклад, проста сторінка, файл, папка, яка об'єднує кілька файлів, так і активні.

Moodle дозволяє реалізувати різні педагогічні сценарії дистанційного навчання. Завдяки цій платформі викладач може об'єднати учнів у групи, а для кожної з груп можна визначити свій контент та свій навчальний матеріал. Також можна встановити послідовність доступу до того чи іншого навчального елементу після виконання попереднього завдання. Наприклад, не виконавши тестування по темі 1 учень не зможе отримати доступ до лекції теми 2. Таким чином програмувати можна не лише доступ до окремих навчальними активностей, але й до цілої групи навчальних елементів.

Оскільки Moodle програма з відкритим вихідним кодом, платформа має велику кількість плагінів та доповнень до системи. Такі доповнення як правило безкоштовні, їх можна просто завантажити і встановити для своєї системи.

Прикладами таких плагінів є:

Модулі відеоконференції;

Аудіо відео чати;

Масова розсилка повідомлень;

Засоби проєктної роботи;

Електронні портфоліо.

Недоліки Moodle

Система безкоштовна, але її потрібно десь встановити (потрібен сервер або хостинг, доменне ім'я). Все це може виявитися непосильним і дорогим завданням для приватного репетитора або школи.

Система споживає багато ресурсів, що може збільшити фінансові витрати.

Вимагає серйозного вивчення.

Web-додаток Edmodo

Це спеціальний сервіс у мережі, який не потребує окремого встановлення. Edmodo позиціонує себе як Facebook для навчання – він побудований за принципом соціальних освітніх мереж, та й інтерфейс нагадує зовнішній вигляд Facebook.



Edmodo допоможе організувати навчання на відстані

Для того, щоб почати працювати з Edmodo вчителю потрібно створити групу (електронний курс). Група має своє унікальне посилання та код, які потрібно повідомити іншим учасникам (учням). Група може мати такі навчальні елементи, як записи (у вигляді тексту або файлів), тести, завдання та опитування. Можна імпортувати контент з інших сервісів, наприклад новинні стрічки зі шкільного сайту, відео з YouTube, контент з інших сервісів.

Корисно й те, що Edmodo не перевантажений надмірними функціями чи плагінами. З додаткового тут є прості але потрібні елементи:

календар (для фіксації навчальних подій),

журнал (для виставлення оцінок);

функціонал для перевірки домашнього завдання.

Переваги та недоліки Edmodo

Спершу звернемо увагу на переваги сервісу:

безкоштовний;

немає реклами;

проста реєстрація;

користувачі діляться на три групи: вчителі, учні, батьки (у кожної групи своя окрема реєстрація, свій код для доступу).

Однак існує кілька недоліків:

групи Edmodo не можна об'єднувати, тобто в учня буде купа незручних (а вони незручні) посилань, з купою кодів;

загалом арсенал навчальних елементів хоч і достатній, але відносно бідний.

Платформа Google Classroom

Google раніше в своєму арсеналі мав велику кількість інструментів для освіти, однак згодом компанія вирішила всі ці інструменти об'єднати в одну платформу, так з'явився Google Classroom. Тому Classroom навряд чи можна назвати класичною системою дистанційного навчання, це скоріше середовище спільної роботи – той же Google для освіти, тільки зібраний в одному місці.



Google Classroom – чудовий інструмент для створення онлайн школи

Поза тим Google Classroom справді ефектний інструмент. Раніше у Google Classroom була відносно складна система реєстрації та доступу користувачів до курсу, але Google відкрив вільну реєстрацію і тепер доступ до Classroom такий же простий, як і до Facebook.

Детальніше про організацію роботи читайте у нашому матеріалі про Google Classroom.

Можливості Google Classroom

На платформі ви можете:

створити свій клас/курс;

організувати запис учнів на курс;

ділитися з учнями необхідним навчальним матеріалом;

запропонувати завдання для учнів;

оцінювати завдання учнів і стежити за їх прогресом;

організувати спілкування учнів.

З особливостей Google Classroom можна відзначити:

використання інструментів Google (Google Диск, Google Docs);

в учасників освітнього процесу на Google диск створюється загальна папка "Клас";

папка "Клас" доступна як для окремого учня, так і для класу в цілому.

Переваги і недоліки

Серед переваг рішення від Google можна назвати:

безкоштовний;

Google Classroom створювався саме для шкіл, на відміну від Moodle, який більше підходить для вузів;

традиційні функції у Google реалізовані добре: є можливість публікувати теоретичні матеріали, завдання, виставляти оцінки в журналі, є календар.

Виділимо і кілька недоліків такого рішення:

дуже бідний арсенал навчальних елементів;

посилання на Classroom не зручні.

Додатки для відеоконференцій

Zoom

Це, мабуть, один з найбільш відомих та популярних додатків, який за період пандемії порівнявся у популярності зі Skype. Сервіс відмінно підходить як викладачам, вчителям так і учням. Його можна лугко встановити на смартфон чи комп'ютер, або скористатися web-версією.

Zoom доступний на Windows, macOS, Linux, Android та iOS.

Переваги Zoom:

Кількість учасників: до 100.

Тривалість конференції: до 40 хвилин.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: локально на пристрої.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: є.

Windows

Google Play

App Store

Skype

Коли справа стосується відеоконференцій, забути про Skype неможливо, адже ця програма є незмінним лідером на ринку вже багато років. Крім того її функціонал справді забезпечує все потрібне для проведення дистанційних лекцій та занять. Безкоштовних можливостей месенджера вистачить не лише для буденних розмов, але і для розширеної комунікації.

Програма працює як на Windows, macOS, Linux, Android та iOS так і у web-версії. Тут варто окремо наголосити, що в браузері Skype реалізований чудово і практично не відрізняється від десктопного варіанту, тож встановлювати його на свій ПК не обов'язково.

Кількість учасників: 50.

Тривалість конференції: до 4 годин.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: в хмарі.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: немає.

Windows

Google Play

App Store

Facebook Messenger

Зрештою організувати проведення заняття можна прямо у соціальній мережі Facebook. Популярний месенджер Facebook дозволяє спілкуватися через відеозв'язок, до того ж об'єднати в одній конференції можна до 50 осіб.

Додаток доступний як на ПК так на системах Android та iOS і навіть у браузері

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: не підтримується.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: немає.

Google Play

App Store