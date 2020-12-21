На початку грудня компанія Apple випустила перші повнорозмірні навушники AirPods Max. В деяких країнах новинка вже надійшла у продаж і має чималий попит. Однак, експерти стривожені матеріалами, з яких виготовлені навушники.

Більше того, транспортна компанія UPS почала повертати AirPods Max в пункти відправлення, повідомляє Phonearena.com.

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Що не так

Як заявили в UPS, нові навушники Apple вони повертають назад тому, що при виробництві AirPods Max використовувались шкідливі або небезпечні для здоров'я людини матеріали.

"З метою безпеки наших співробітників при транспортуванні всіх потенційно небезпечних матеріалів ми повинні дотримуватися певних правил", – заявили в UPS.

Навушники цього спеціального маркування не мали, саме тому їх повернули Apple. Мова йде як мінімум про ті моделі, які мали надійти у продаж на ринках США і Канади.

Наразі жодних офіційних коментарів з цього приводу від Apple не надходило.