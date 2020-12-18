Нові навушники Apple AirPods Max: ціна в Україні
На початку грудня компанія Apple випустила свої перші повнорозмірні навушники Apple AirPods Max. Зараз українські рітейлери відкрили попереднє замовлення на новинку.
Як стало відомо 24 каналу, старт продажів Apple AirPods Max в Україні відбудеться 25 грудня.
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Ціна в Україні
Наразі новинку можна попередньо замовити. Вартість AirPods Max в Україні складає 20 699 гривень.
Нагадаємо, рекомендована вартість новинок в США становить 549 доларів (15 500 гривень за нинішнім курсом). Продаж новинки на американському ринку стартували 15 грудня.
Apple AirPods Max: ціна в Україні / Скріншот
Чим цікава новинка
Apple AirPods Max отримали 40-мм динамічні драйвери з двома кільцевими неодимовими магнітами. За принципом роботи вони схожі з динаміками в професійних підлогових колонках. У кожному навушнику встановлено по одному десятиядерному процесору Apple H1.
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Також тут передбачено функцію шумозаглушення, її забезпечують 8 мікрофонів: 6 спрямовані назовні і вловлюють зовнішні шуми, а ще 2 спрямовані всередину і оцінюють звук, який чує користувач.
На одному заряді AirPods Max можуть пропрацювати до 20 годин в режимі прослуховування музики.
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