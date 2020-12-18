На початку грудня компанія Apple випустила свої перші повнорозмірні навушники Apple AirPods Max. Зараз українські рітейлери відкрили попереднє замовлення на новинку.

Як стало відомо 24 каналу, старт продажів Apple AirPods Max в Україні відбудеться 25 грудня.

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Ціна в Україні

Наразі новинку можна попередньо замовити. Вартість AirPods Max в Україні складає 20 699 гривень.

Нагадаємо, рекомендована вартість новинок в США становить 549 доларів (15 500 гривень за нинішнім курсом). Продаж новинки на американському ринку стартували 15 грудня.

Apple AirPods Max: ціна в Україні / Скріншот

Чим цікава новинка

Apple AirPods Max отримали 40-мм динамічні драйвери з двома кільцевими неодимовими магнітами. За принципом роботи вони схожі з динаміками в професійних підлогових колонках. У кожному навушнику встановлено по одному десятиядерному процесору Apple H1.

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Також тут передбачено функцію шумозаглушення, її забезпечують 8 мікрофонів: 6 спрямовані назовні і вловлюють зовнішні шуми, а ще 2 спрямовані всередину і оцінюють звук, який чує користувач.

На одному заряді AirPods Max можуть пропрацювати до 20 годин в режимі прослуховування музики.