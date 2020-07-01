Бренд Realme провів презентацію в Україні і представив кілька нових продуктів. Серед них бездротові навушники Realme Buds Q. Виробник гарантує до 20 годин автономного відтворення музики.

За презентацією стежив і 24 канал, тож можемо поділитись головними перевагами новинки.

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Чим цікаві навушники

Перше, на чому зробив акцент виробник, – це ексклюзивний дизайн. Зовнішній вигляд розробив французький дизайнер Жозе Леві. Натхнення він черпав із камінчиків гальки на пляжах Нормандії. Тож кейс отримав обтічні форми і матову текстуру.

Новинка отримала захист від вологи за стандартом IPX4, тож можна не боятись вологи та дощу.

Realme Buds Q вже можна замовити в Україні / Пресслужба Realme

Навушники оснащені 10-міліметровими динамічними драйверами з полімерними композитними мембранами PEEK & PU. Вони працюють на базі чіпа R1Q з підтримкою бездротового протоколу Bluetooth 5.0 і підключаються до мобільних пристроїв без додаткових налаштувань. Тут є спеціальний ігровий режим, що зменшує затримку при передачі звуку до 119 мілісекунд.

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Пристрій синхронізується зі смартфоном через фірмовий додаток realme Link. TWS-навушники працюють на одному заряді до 4,5 годин, а за допомогою підзарядки автономність можна збільшувати до 20 годин.

Ціна

Realme Buds Q можна придбати у білому, чорному та жовтому кольорах. Рекомендована вартість – 699 гривень.