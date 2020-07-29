Журнал Forbes опублікував традиційний рейтинг 100 найдорожчих брендів світу у 2020 році. Цікаво, що перших 5 найдорожчих компаній – це представники IT-бізнесу. Позиція цих гравців не змінилась з минулого року.

Загалом, як свідчить рейтинг Forbes, перша 10 найдорожчих брендів переважно складається з техногігантів. Винятком стали Coca-Cola, Disney, Louis Vuitton та McDonald's.

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10 найдорожчих брендів світу

Apple – 241,2 мільярда доларів (+ 17%);

Google – 207,5 мільярда доларів (+ 24%);

Microsoft – 162,9 мільярда доларів (+ 30%);

Amazon – 135,4 мільярда доларів (+ 40%);

Facebook – 70,3 мільярда доларів (-21%);

Coca-Cola – 64,4 мільярда доларів (+ 9%);

Disney – 61,3 мільярда доларів (+ 18%);

Samsung – 50,4 мільярда доларів (-5%);

Louis Vuitton – 47,2 мільярда доларів (+ 20%);

McDonald's – 46,1 мільярда доларів (+ 5%).

Загалом, за останній рік вартість учасників рейтингу зросла з 2,33 до 2,54 трильйона доларів.

Найдорожчі бренди світу / Скріншот

Перші чотири компанії у рейтингу зберегли або навіть збільшили темпи зростання. А ось Facebook показав негативну динаміку – бренд подешевшав на 21%.

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При цьому журналісти кажуть, що через пандемію коронавірусу та економічну кризу, яку вона спровокувала, цей рейтинг у 2021 році може зазнати істотних змін.