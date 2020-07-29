Найдорожчі бренди світу – рейтинг Forbes
Журнал Forbes опублікував традиційний рейтинг 100 найдорожчих брендів світу у 2020 році. Цікаво, що перших 5 найдорожчих компаній – це представники IT-бізнесу. Позиція цих гравців не змінилась з минулого року.
Загалом, як свідчить рейтинг Forbes, перша 10 найдорожчих брендів переважно складається з техногігантів. Винятком стали Coca-Cola, Disney, Louis Vuitton та McDonald's.
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10 найдорожчих брендів світу
- Apple – 241,2 мільярда доларів (+ 17%);
- Google – 207,5 мільярда доларів (+ 24%);
- Microsoft – 162,9 мільярда доларів (+ 30%);
- Amazon – 135,4 мільярда доларів (+ 40%);
- Facebook – 70,3 мільярда доларів (-21%);
- Coca-Cola – 64,4 мільярда доларів (+ 9%);
- Disney – 61,3 мільярда доларів (+ 18%);
- Samsung – 50,4 мільярда доларів (-5%);
- Louis Vuitton – 47,2 мільярда доларів (+ 20%);
- McDonald's – 46,1 мільярда доларів (+ 5%).
Загалом, за останній рік вартість учасників рейтингу зросла з 2,33 до 2,54 трильйона доларів.
Найдорожчі бренди світу / Скріншот
Перші чотири компанії у рейтингу зберегли або навіть збільшили темпи зростання. А ось Facebook показав негативну динаміку – бренд подешевшав на 21%.
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При цьому журналісти кажуть, що через пандемію коронавірусу та економічну кризу, яку вона спровокувала, цей рейтинг у 2021 році може зазнати істотних змін.