Незалежна організація Av-Test оприлюднила свіжий рейтинг найкращих антивірусних програм для Windows. Вже другий рік поспіль найкращим визнають фірмовий антивірус Microsoft (Microsoft Defender або Windows Defender), вбудований в Windows 10.

Про це сказано звіті компанії Av-Test, що отримав назву "Найкраще антивірусне програмне забезпечення для домашніх користувачів" за серпень 2020 року.

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Windows Defender отримав максимальну оцінку в трьох ключових категоріях:

продуктивність,

захист,

зручність.

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Звіт ґрунтується на даних вибірки, зібраної в липні і серпні. Найвищу суму (18 балів) загалом набрали 8 антивірусних програм, зокрема й Windows Defender.

Також експерти додали, що Windows Defender блокував всі атаки на вразливості нульового дня і широко поширені шкідливі програми.

Рейтинг найкращих антивірусів / Інфографіка Av-Test

Окрім Windows Defender, з найвищим балом у рейтинг потрапили:

антивірус "Лабораторії Касперського",

F-Secure,

Avira,

AhnLab,

G Data,

McAfee.

До слова, нещодавно Microsoft випустила свіже велике оновлення Windows 10. Оновлення торкнулося поліпшень і виправлень помилок та багів, які гальмували роботу комп'ютера. Також відбулись зміни в безпеці. Та найбільш очевидним оновленням став вдосконалений дизайн меню "Пуск".