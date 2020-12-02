Компанія Apple теж підвела підсумки 2020 року, проаналізувавши попит в своєму магазині додатків App Store. На основі цього сформували найкращі додатки, які обирали користувачі iPhone та iPad.

Як інформує видання 9to5mac.com, найкращим додатком року для iPhone стала програма Wakeout!.

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Це застосунок, що пропонує швидкі і легкі вправи для виконання вдома. Враховуючи затяжний карантин, такий додаток був дуже актуальним.

Грою року для iPhone стала рольова гра Genshin Impact.

Хто ще у рейтингу

Цілком очікувано, що найпопулярнішим застосунком на iPad став сервіс для відеоконфенетцій Zoom. Ця програма продемонструвала рекордний стрибок і на інших девайсах ще на початку пандемії коронавірусу.

Грою року для iPad назвали Legends of Runeterra з картковими битвами.

Також в компанії назвали топові додатки для смарт-годинника Apple Watch. Найкращим застосунком для цього девайсу визнали Endel (звуки для сну і відпочинку).

Нагадаємо, раніше свою підбірку додатків року назвав Google. Найкращим застосунком визнали Loona: Bedtime Calm & Relax. Це застосунок, що допомагає користувачам заснути.

До речі, у список найкращих потрапив і додаток, створений українцями, Reface. Він допомагає перенести обличчя користувача на тіло іншої людини. Це можна втілити як у фото, так і у відео.