Найкращі додатки 2020 року – Apple назвала свій рейтинг
Компанія Apple теж підвела підсумки 2020 року, проаналізувавши попит в своєму магазині додатків App Store. На основі цього сформували найкращі додатки, які обирали користувачі iPhone та iPad.
Як інформує видання 9to5mac.com, найкращим додатком року для iPhone стала програма Wakeout!.
До теми Популярніший, ніж TikTok та Netflix: український додаток Reface вибрався на верхівку AppStore
Це застосунок, що пропонує швидкі і легкі вправи для виконання вдома. Враховуючи затяжний карантин, такий додаток був дуже актуальним.
Грою року для iPhone стала рольова гра Genshin Impact.
Хто ще у рейтингу
Цілком очікувано, що найпопулярнішим застосунком на iPad став сервіс для відеоконфенетцій Zoom. Ця програма продемонструвала рекордний стрибок і на інших девайсах ще на початку пандемії коронавірусу.
Грою року для iPad назвали Legends of Runeterra з картковими битвами.
Також в компанії назвали топові додатки для смарт-годинника Apple Watch. Найкращим застосунком для цього девайсу визнали Endel (звуки для сну і відпочинку).
Нагадаємо, раніше свою підбірку додатків року назвав Google. Найкращим застосунком визнали Loona: Bedtime Calm & Relax. Це застосунок, що допомагає користувачам заснути.
До речі, у список найкращих потрапив і додаток, створений українцями, Reface. Він допомагає перенести обличчя користувача на тіло іншої людини. Це можна втілити як у фото, так і у відео.
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