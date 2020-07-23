Компанія Corning представила нове захисне скло для смартфонів Gorilla Glass Victus. У всіх попередніх поколіннях компанія зосереджувалася або на посиленні стійкості до подряпин, або на захист при падіннях. Цього разу виробникові вдалося поліпшити обидва показники, створивши найміцніше скло в історії.

Незвичайна назва зумовлена ​​значними поліпшеннями, тому компанія не хотіла називати нове скло просто Gorilla Glass 7, повідомляє androidauthority.

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Можливості Gorilla Glass Victus

Як запевняє виробник, Gorilla Glass Victus витримує падіння на тверді жорсткі поверхні з висоти до двох метрів. Для порівняння, Gorilla Glass 6 офіційно витримувало падіння з висоти до 1,6 метра, а Gorilla Glass 5 – з 1,2 метра. Крім того, нове скло вдвічі стійкіше до подряпин порівняно з Gorilla Glass шостого покоління і в чотири рази ніж рішення конкурентів.

Демонстрація можливостей Gorilla Glass Victus

Представники Corning відверто визнають, що нове скло в залежності від ситуації, як і раніше може подряпатися через пісок та інші матеріали, але відзначають, що з Gorilla Glass Victus таких випадків має стати значно менше. Вони також відзначили, що підсумкова міцність скляного покриття залежить від виробників пристроїв.

Пристрої з Gorilla Glass Victus з'являться вже у 2020 році. Ймовірно, що першим нове скло отримає флагманський Samsung Galaxy Note20.