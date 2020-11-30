Аналітична агенція AdDuplex опублікувала звіт, в якому названа поширеність різних версій операційної системи Windows 10.

Згідно з даними AdDuplex, останнє велике оновлення Windows 10 20H2 набирає популярність швидкими темпами.

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Станом на сьогодні ця версія OC встановлена на 8,8% ПК, хоча раніше її частка сягала всього 1,7%. На першому місці за поширеністю версія Windows 10 2004 з часткою 37,6%. Друга позиція у рейтингу за торішнім осіннім оновленням Windows 10 1909 – воно встановлене на 36,4% комп'ютерів. Windows 10 1903 впала з 22% у жовтні до 10,2% у листопаді. Інші версії OC займають від 0,3% до 2,4%.



Охоплення версій Windows 10 на ринку ОС

Розвиток Windows 10

Раніше з'явилася інформація про те, що Microsoft працює над проєктом з кодовою назвою Latte, який надасть змогу розробникам запускати Android-додатки на операційній системі Windows 10 практично без змін у коді і публікувати їх в Microsoft Store. Така можливість може з'явитися вже у кінці 2021 року.

Очікується, що оголошена функціональність може бути запроваджена у рамках осіннього оновлення Windows 10 2021 і буде використовувати підсистему Windows Subsystem for Linux (WSL). Вона незабаром отримає підтримку графічних інтерфейсів (GUI) і апаратне прискорення GPU.