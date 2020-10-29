Аналітична компанія Strategy Analytics провела дослідження з метою з'ясувати, який смартфон з підтримкою мереж 5G користується найбільшою популярністю у покупців. У звіті враховувалися відвантаження пристроїв з початку 2020 року до сьогодні. Примітно, що перші три рядки рейтингу зайняли пристрої одного бренду.

Згідно зі звітом аналітиків, у першій половині 2020 року глобальна виручка від реалізації смартфонів досягла значного показника в 34 мільярди доларів, повідомляє MyDrivers.

Цікаво AnTuTu назвала найкращі смартфони вересня в категорії "топ за свої гроші"

Найпопулярніші 5Gсмартфони

Варто зазначити, що істотному збільшенню попиту не завадила навіть пандемія коронавірусу, а очолили рейтинг найбільш продаваних ґаджетів апарати Samsung.

Лідери серед 5G смартфонів:

Так, на частку моделі Samsung Galaxy S20+ 5G припало 9% всіх поставок.

припало 9% всіх поставок. На другій сходинці розмістився Galaxy S20 Ultra 5G (8%).

(8%). Замикає трійку лідерів Galaxy S20 5G (5%).

Також в топ-5 потрапили два флагмани Huawei: P40 Pro і Mate30 5G, на кожен з яких також припало до 5% від загальної кількості реалізацій.



Смартфон Samsung Galaxy S20+ 5G

Прогнозуючи подальшу динаміку ринку 5G-апаратів, представники Strategy Analytics відзначили, що новим бестселером цілком може стати Apple iPhone 12, оскільки компанія представила відразу кілька моделей з підтримкою мереж п'ятого покоління напередодні різдвяних свят.