Найпопулярніші електромобілі серед українців
В Асоціації автовиробників України "Укравтопром" підрахували, що за станом на жовтень 2020 року в Україні зареєстровано 23 300 електромобілів. Також експерти назвали найпопулярніші марки електрокарів.
Як розповіли в "Укравтопромі" більшість зареєстрованих електроавтомобілів – це моделі, які вже були у вжитку, передає видання "Радіо Свобода".
До теми Цифра дня: скільки електрокарів купили українці у серпні
10 найпопулярніших електрокарів виглядає так:
- NISSAN Leaf – 11731 штук;
- TESLA Model S – 1653 моделей;
- RENAULT Kangoo Z.E. – 1 058 штук;
- BMW i3 – 1009 штук;
- TESLA Model 3 – 926 моделей;
- FIAT 500e – 781 моделей;
- VOLKSWAGEN e-Golf – 758 моделей;
- TESLA Model X – 655 моделей;
- MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive – 627 штук;
- RENAULT Zoe – 626 штук.
При цьому в асоціації уточнили, що поки не мають точних даних про те, скільки в країні зарядних станцій для електрокарів.
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Раніше повідомлялось, за перші три квартали 2020 року українці купили 5,4 тисяч електромобілів. Цей показник на 6% вищий за дані 2019 року.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Олексій Рябчин заявив, що Україна може самостійно збирати електромобілі. Також, за його даними, кількість електромобілів в нашій країні вже перевищила позначку в 30 тисяч штук.