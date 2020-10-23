В Асоціації автовиробників України "Укравтопром" підрахували, що за станом на жовтень 2020 року в Україні зареєстровано 23 300 електромобілів. Також експерти назвали найпопулярніші марки електрокарів.

Як розповіли в "Укравтопромі" більшість зареєстрованих електроавтомобілів – це моделі, які вже були у вжитку, передає видання "Радіо Свобода".

До теми Цифра дня: скільки електрокарів купили українці у серпні

10 найпопулярніших електрокарів виглядає так:

NISSAN Leaf – 11731 штук;

TESLA Model S – 1653 моделей;

RENAULT Kangoo Z.E. – 1 058 штук;

BMW i3 – 1009 штук;

TESLA Model 3 – 926 моделей;

FIAT 500e – 781 моделей;

VOLKSWAGEN e-Golf – 758 моделей;

TESLA Model X – 655 моделей;

MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive – 627 штук;

RENAULT Zoe – 626 штук.

При цьому в асоціації уточнили, що поки не мають точних даних про те, скільки в країні зарядних станцій для електрокарів.

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Раніше повідомлялось, за перші три квартали 2020 року українці купили 5,4 тисяч електромобілів. Цей показник на 6% вищий за дані 2019 року.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Олексій Рябчин заявив, що Україна може самостійно збирати електромобілі. Також, за його даними, кількість електромобілів в нашій країні вже перевищила позначку в 30 тисяч штук.