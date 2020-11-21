У популярному музичному сервісі Shazam, що входить до складу Apple, склали рейтинг найпопулярніших музичних треків у світі за все свою історію. Рейтинг випустили у вигляді плейлиста Apple Music.

Команда Shazam додала у рейтинг композиції, які користувачі найчастіше "нашазамили" через додаток Shazam за всю історію. Цікаво Google уріже безкоштовні можливості свого популярного сервісу Рейтинг Популярнішим треком, який "шазамили" користувачі по всьому світі – це трек Tones and I "Dance Monkey”. В Shazam пісня набрала 36,6 мільйони прослуховувань з моменту його випуску в травні 2019 року. На другому місці "Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)" від Lilliy Wood і The Prick & Robin Schulz. На третій сходинці – трек "Let Her Go" від Passenger. Усю сотню можна прослухати в плейлисті Top 100 Shazams of All Time. Найпопулярніші пісні у Shazam / Скріншот Що відомо про Shazam? Це сервіс розпізнавання мелодії. Головне, щоб девайс мав мікрофоном. Сервіс за коротким аудіозаписом може виконати пошук інформації про музичний трек.