Найпопулярніші пісні у Shazam за всю історію
У популярному музичному сервісі Shazam, що входить до складу Apple, склали рейтинг найпопулярніших музичних треків у світі за все свою історію. Рейтинг випустили у вигляді плейлиста Apple Music.
Команда Shazam додала у рейтинг композиції, які користувачі найчастіше "нашазамили" через додаток Shazam за всю історію.
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Рейтинг
- Популярнішим треком, який "шазамили" користувачі по всьому світі – це трек Tones and I "Dance Monkey”. В Shazam пісня набрала 36,6 мільйони прослуховувань з моменту його випуску в травні 2019 року.
- На другому місці "Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)" від Lilliy Wood і The Prick & Robin Schulz.
- На третій сходинці – трек "Let Her Go" від Passenger.
Усю сотню можна прослухати в плейлисті Top 100 Shazams of All Time.
Найпопулярніші пісні у Shazam / Скріншот
Що відомо про Shazam?Це сервіс розпізнавання мелодії. Головне, щоб девайс мав мікрофоном. Сервіс за коротким аудіозаписом може виконати пошук інформації про музичний трек.
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