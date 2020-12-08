Представники Google в Україні проаналізували усі найпопулярніші запити, які українці шукали в інтернеті. Якщо минулих років ці запити викликали посмішку чи здивування. То цього року більшість запитів – цілком очікувані.

Найпопулярніші запити українців в Google Україна озвучили під час онлайн -презентації, до якої долучився і 24 канал. Тож можемо розповісти, що ж люди шукали в інтернеті.

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Що таке?

У 2020 році українці найчастіше шукали тлумачення слів, які тим чи іншим чином стосується пандемії, зокрема локдаун та карантин вихідного дня. Також серед популярних запитів сленгові слова типу ауф чи кринж.

Перша 10 запитів на питання "що таке?" виглядає таким чином:

що таке пандемія

що таке коронавірус

що таке локдаун

що таке дефолт

що таке ауф

що таке снюс

що таке краш

що таке крінж

що таке карантин вихідного дня

що таке надзвичайний стан

Як?

За цим питанням теж українці шукали пов'язані з коронавірусом поради: як пошити маску, як зробити антисептик, як носити маску та, власне, як лікувати коронавірус. При цьому були й дещо несподівані запити: "як вийти заміж", "видалити акаунт в Instagram" та "як померла Свинка Пеппа".

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