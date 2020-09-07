Фахівці Ovum проаналізували кількість проданих смартфонів у першій половині 2020 року та встановили рейтинг найпопулярніших моделей. Перше місце очікувано займає найдоступніша модель з минулорічних флагманів Apple – iPhone 11.

Як сказано на omdia.com, з початку року Apple продала понад 37,7 мільйонів одиниць ​​iPhone 11. Це на 10,8 мільйонів більше, ніж було у 2018 році а iPhone Xr.

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Саме iPhone Xr був найпопулярнішою моделлю у світі в 2018 році.

Хто ще у рейтингу

На другому місці середньобюджетник Samsung Galaxy A51. Кількість поставок моделі склала 11,4 мільйонів пристроїв.

Найпопулярніші смартфони 2020/2019 років / Скріншот

На третьому місці – Redmi Note 8 з показником 11 мільйонів пристроїв. На четвертому – Redmi Note 8 Pro – 10,2 мільйонів одиниць. А замикає першу 5-ку ще один смартфон від Apple – iPhone SE (2020) з показником 8,7 мільйонів ​​поставок.

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