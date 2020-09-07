Експерти назвали найпопулярніший смартфон 2020 року
Фахівці Ovum проаналізували кількість проданих смартфонів у першій половині 2020 року та встановили рейтинг найпопулярніших моделей. Перше місце очікувано займає найдоступніша модель з минулорічних флагманів Apple – iPhone 11.
Як сказано на omdia.com, з початку року Apple продала понад 37,7 мільйонів одиниць iPhone 11. Це на 10,8 мільйонів більше, ніж було у 2018 році а iPhone Xr.
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Саме iPhone Xr був найпопулярнішою моделлю у світі в 2018 році.
Хто ще у рейтингу
На другому місці середньобюджетник Samsung Galaxy A51. Кількість поставок моделі склала 11,4 мільйонів пристроїв.
Найпопулярніші смартфони 2020/2019 років / Скріншот
На третьому місці – Redmi Note 8 з показником 11 мільйонів пристроїв. На четвертому – Redmi Note 8 Pro – 10,2 мільйонів одиниць. А замикає першу 5-ку ще один смартфон від Apple – iPhone SE (2020) з показником 8,7 мільйонів поставок.
У першу 10-ку також увійшли:
- iPhone Xr (8 мільйонів пристроїв)
- iPhone 11 Pro Max (7,7 мільйонів моделей)
- Redmi 8 A (7,3 мільйона пристроїв)
- Redmi 8 (6,8 мільйонів одиниць)
- iPhone 11 Pro (6,7 мільйона смартфонів).