Найчастіше українські користувачі звертаються до сервісних центрів через механічні пошкодження смартфона. Такими є дані за 2019-2020 роки від мобільного оператора Vodafone.

Так, 73% від всіх застрахованих смартфонів, які користувачі принесли на ремнот, були "травмованими" через падіння з висоти, від удару або ж їх механічно пошкодили інші предмети, передає видання ain.ua.

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Які ще причини

Ще 12% клієнтів, що звернулись за ремонтом, заявили, що втопили свій пристрій. А 2% власників смартфонів постраждали через крадіжуку.

Найчастіше, звернення через поломку смартфонів відбувається на 5-6 місяць після купівлі пристрою. Часто також пошкоджені смартфони приносять на 2-4 місяць роботи.

Загалом, рейтинг найпоширеніших поломок виглядає таким чином:

45% – власники смартфонів випадково розбивають екран;

50% – випадково випав з рук;

32% – випадково випав з кишені;

27% – впав з колін, коли власник вставав;

5% – розбився екран, тому що смартфон кинули в стіну.

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Цікаво, що близько 23% власників смартфонів продовжують використовувати пристрої, навіть якщо розбитий дисплей . А ще близько 42% не стали міняти скло тому, що це занадто дорого.