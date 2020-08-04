Творці популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оновлений рейтинг найбільш продуктивних смартфонів за підсумками тестування у липні 2020 року. При підрахунку підсумкової кількості балів враховувалися досягнення моделей з найбільшим об'ємом вбудованої пам'яті.

Всі десять моделей, представлених у звіті AnTuTu, оснащені процесором Snapdragon 865. Проте при визначенні результатів тестування бенчмарк враховує й інші показники, такі як оптимізація програмного забезпечення, обсяг оперативної пам'яті і тип накопичувача пристрою.

Цікаво Huawei оголосила дату анонса HarmonyOS 2.0 і EMUI 11

ТОП рейтингу

Найбільше місць в топ-10 минулого місяця посіли смартфони бренду OPPO. На вершині рейтингу розташувався флагманський OPPO Find X2 Pro з показником 613 048 балів.



Смартфон OPPO Find X2 Pro

Поряд нижче – базовий представник тієї ж серії Find X2, який набрав 606 490.



Смартфон Oppo Find X2

Замикає трійку лідерів Redmi K30 Pro з результатом 601 706 балів.



Смартфон Redmi K30 Pro

Подолати позначку в 600 000 віртуальних одиниць також вдалося Xiaomi Mi10 Pro, який посів четверте місце – смартфон "вибив" 600 840 балів.

Решту місць посіли наступні моделі:

5 – iQOO Neo3 (596 141);

6 – OPPO Ace 2 (595 408);

7 – vivo X50 Pro+ (595 404);

8 – Realme X50 Pro (588 837);

9 – Meizu 17 Pro (587 483);

10 – iQOO 3 (587 087).