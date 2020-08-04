Найпотужніші Android-смартфони липня – рейтинг AnTuTu
Творці популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оновлений рейтинг найбільш продуктивних смартфонів за підсумками тестування у липні 2020 року. При підрахунку підсумкової кількості балів враховувалися досягнення моделей з найбільшим об'ємом вбудованої пам'яті.
Всі десять моделей, представлених у звіті AnTuTu, оснащені процесором Snapdragon 865. Проте при визначенні результатів тестування бенчмарк враховує й інші показники, такі як оптимізація програмного забезпечення, обсяг оперативної пам'яті і тип накопичувача пристрою.
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ТОП рейтингу
Найбільше місць в топ-10 минулого місяця посіли смартфони бренду OPPO. На вершині рейтингу розташувався флагманський OPPO Find X2 Pro з показником 613 048 балів.
Поряд нижче – базовий представник тієї ж серії Find X2, який набрав 606 490.
Замикає трійку лідерів Redmi K30 Pro з результатом 601 706 балів.
Подолати позначку в 600 000 віртуальних одиниць також вдалося Xiaomi Mi10 Pro, який посів четверте місце – смартфон "вибив" 600 840 балів.
Решту місць посіли наступні моделі:
5 – iQOO Neo3 (596 141);
6 – OPPO Ace 2 (595 408);
7 – vivo X50 Pro+ (595 404);
8 – Realme X50 Pro (588 837);
9 – Meizu 17 Pro (587 483);
10 – iQOO 3 (587 087).