Найпотужніші смартфони у червні: новий рейтинг AnTuTu
Популярний бенчмарк AnTuTu традиційно оприлюднив свіжий рейтинг найпотужніших смартфонів місяця, що працюють на Android. Як визначили експерти, у червні найкращим виявився флагманський смартфон Oppo Find X2 Pro.
Експерти оцінили продуктивність Oppo Find X2 Pro у 608 049 балів, передає Gizchina.
Цікаво Найпотужніші смартфони середнього класу: свіжий рейтинг Antutu
Хто ще у рейтингу
На другій сходинці опинився смартфон Xiaomi Mi 10 Pro з результатом 603 266 балів. А трійку лідерів замикає ще один продукт Oppo – модель Oppo Find X2, який надбав 599 306 балів.
На четвертій позиції фахівці поставили пристрій Oppo Ace2. він набрав 597 447 балів. На п'ятому місці смартфон iQOO Neo3 – 596 292 бали.
Інша 5-ка виглядає таким чином:
- Redmi K30 Pro,
- Realme X50 Pro,
- iQOO 3,
- Meizu 17 Pro,
- OnePlus 8 Pro.
Новий червневий рейтинг AnTuTu / gizchina.com
Цікаво, що усі смартфони у рейтингу працюють на базі нового флагманського чіпа Snapdragon 865.
До теми Honor X10 Max: характеристики і ціна смартфона-велетня
У травні найпотужнішим смартфоном експерти AnTuTu теж назвали модель Oppo Find X2 Pro. Щоправда, тоді смартфон набрав 604 123 бали.