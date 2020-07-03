Популярний бенчмарк AnTuTu традиційно оприлюднив свіжий рейтинг найпотужніших смартфонів місяця, що працюють на Android. Як визначили експерти, у червні найкращим виявився флагманський смартфон Oppo Find X2 Pro.

Експерти оцінили продуктивність Oppo Find X2 Pro у 608 049 балів, передає Gizchina.

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Хто ще у рейтингу

На другій сходинці опинився смартфон Xiaomi Mi 10 Pro з результатом 603 266 балів. А трійку лідерів замикає ще один продукт Oppo – модель Oppo Find X2, який надбав 599 306 балів.

На четвертій позиції фахівці поставили пристрій Oppo Ace2. він набрав 597 447 балів. На п'ятому місці смартфон iQOO Neo3 – 596 292 бали.

Інша 5-ка виглядає таким чином:

Redmi K30 Pro,

Realme X50 Pro,

iQOO 3,

Meizu 17 Pro,

OnePlus 8 Pro.

Новий червневий рейтинг AnTuTu / gizchina.com

Цікаво, що усі смартфони у рейтингу працюють на базі нового флагманського чіпа Snapdragon 865.

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У травні найпотужнішим смартфоном експерти AnTuTu теж назвали модель Oppo Find X2 Pro. Щоправда, тоді смартфон набрав 604 123 бали.