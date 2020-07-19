Творці популярного сервісу для хостингу IT-проектів Github оголосили про втілення в життя проєкту GitHub Archive. В рамках програми резервна копія всіх активних загальнодоступних репозиторіїв на сайті була надійно захована на великій глибині в Арктиці.

Метою проєкту є збереження даних для наступних поколінь. Архів здатен витримати понад тисячу років і люди майбутнього зможуть отримати до нього доступ, повідомляє ZD.

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Фотографії коду проєктів з GitHub, серед яких значаться Bitcoin, Linux, Python і багато інших, були записані на 186 плівкових носіїв piqlFilm, які, як запевняє виробник, здатні зберігати інформацію протягом 1000 років. Зазначається, що всього було перенесено на плівку близько 21 ТБ даних з репозиторіїв. Спеціальне керівництво дозволяє визначити місце розташування кожного проєкту і пояснює, як відновити дані.

Яка інформація міститься в архіві

Кожна котушка містить копію керівництва по кодовому сховищу GitHub на п'яти різних мовах світу. Одна котушка містить технічну історію і культурну цінність вмістів відомостей. Крім того, в архіві представлені роботи, які в деталях пояснюють основи сучасної інформатики, обчислень і розробки відкритого коду. За словами ініціаторів проєкту, це дозволить майбутнім поколінням зрозуміти, яким був сучасний світ, і навіть відтворити комп'ютери і технології в разі потреби.



Інформацію розмістили на плівках, які здатні зберігати її понад тисячу років

Де заховали архів

Архів розташовується в покинутій вугільній шахті на глибині близько 250 метрів на острові Шпіцберген, Норвегія. Повідомляється, що з ним нічого не станеться навіть у випадку ядерної війни або застосування електромагнітного зброї.



Сховище даних розмістили в покинутій шахті в Арктиці

Профіль розробників, код яких потрапив в архів, позначений на GitHub міткою "Arctic Code Vault Contributor". Крім того, розглядається можливість створення аналогічних архівів на випадок виникнення проблем зі сховищем в Арктиці.