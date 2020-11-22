Apple Mac mini представили зовсім нещодавно, але ентузіасти вже встигли розібрати новий пристрій та оцінити його придатність до ремонту та апгрейду.

В продаж надійшла нова версія Apple Mac mini на базі фірмового ARM-процесора M1. Зовні новинка відрізняється від попередніх моделей тільки кольором корпусу, проте ключові зміни відбулися саме всередині, пише 9to5mac.

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Що відомо

На жаль, не всі з них сподобались першим користувачам. Автор YouTube-каналу Brandon Geekabit розібрав пристрій і відзначив його головний недолік. Знявши задню кришку, автор відео виявив, що, як і в пристроях попередніх трьох поколінь, для кріплення захисної сітчастої панелі використовуються шість гвинтів. Скориставшись спеціальною викруткою і відключивши антенний кабель, блогер демонтував кришку, а потім і вентилятор.

Він зазначає, що системна плата з прикріпленим до неї радіатором приблизно на 30-40% компактніше попередніх рішень для процесорів Intel. При цьому в користувачів не буде можливості зробити апгрейд оперативної пам'яті або накопичувача в новому Mac Mini — всі ці компоненти припаяні до плати.

До плюсів блогер відніс широкий набір інтерфейсів: два порти USB Type-C (Thunderbolt), по одному HDMI 2.0 і USB Type-A, а також 3,5-мм комбінований аудіороз'єм.

Дивіться повний випуск з розбором Apple Mac mini: відео