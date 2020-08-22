Протести у Білорусі та серйозні проблеми з інтернетом продовжують завдавати шкоди місцевому бізнесу. Зараз гендиректор компанії Rakuten Viber Джамел Агауа заявив, якщо ситуація не покращиться, вони можуть припинити інвестиції в Білорусь.

Про це Джамел Агау сказав в інтерв'ю виданню Forbes.

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Через протести розробник Viber вже перевів своїх працівників у Мінську на віддалену роботу, адже побоюються захоплення офісу.

"Ми дізналися, що деякі офіси компаній, наприклад Uber і Яндекс, захопили озброєні люди. Ми негайно вирішили закрити свій офіс. Він був відкритий, але в ньому працювало близько 15-20% від звичайної кількості людей через коронавірус ", – розповів CEO Rakuten Viber.

Також він додав, що під час протестів у Мінську було затримано двоє їхніх співробітників.

Інвестиції припиняться?

Агауа визнав, якщо ситуація в країні не покращиться, то компанія може перестати інвестувати Білорусь.

Ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть в страху. Це неможливо,

– заявив CEO.

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Як відомо, у перші три дні протестів (10-12 липня) у країні практично не працював інтернет та популярні соцмережі. Це призвело до страшних економічних збитків. Лише один день без інтернету призвів до втрати 56,4 мільйонів доларів лише за день.

Загалом, за три доби економіка Білорусі втратила близько 170 мільйонів доларів.