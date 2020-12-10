Не працює Facebook Messenger: серйозний збій сервісу по всій Європі
Вранці 10 грудня у популярному месенджері Facebook Messenger трапився серьезный збій. Сервіс некоректно працює по всій Європі, зачепило проблемами і українських користувачів.
Як свідчить сервіс Downdetector, збій розпочався близько 11:30 за київським часом.
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Що трапилось
Найбільше скарг надходить щодо повідомлень. Більше половини користувачів нарікають, що не можуть відправити чи прочитати повідомлення.
Майже третина розповідають про проблеми із підключенням до сервера. А 13% користувачів повідомили, що не можуть залогінитись у месенджері.
Де не працює
Як бачимо на карті Downdetector, збій найбільше зачепив користувачів у Західній Європі. Зокрема, сервіс не працює у таких країнах:
- Велика Британія
- Франція
- Бельгія
- Нідерланди
- Чехія
- Польща
- Словаччина
- Угорщина
- Литва
- Греція
- Болгарія
- Румунія
Незначні проблеми із відправкою повідомлень виникають і в українських користувачів.
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Де не працює Facebook Messenger / Скріншот
Що кажуть у Facebook
Ще кілька днів тому у бізнес-інструментах компанія розмістила повідомлення в якому попереджає, що деякі показники обміну повідомленнями можуть бути недоступними.
Це пов'язано із зміною правил конфіденційності в Європі. Тож, ймовірно, саме ці зміни стали причиною збою в роботі месенджера.
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