Вранці 10 грудня у популярному месенджері Facebook Messenger трапився серьезный збій. Сервіс некоректно працює по всій Європі, зачепило проблемами і українських користувачів.

Як свідчить сервіс Downdetector, збій розпочався близько 11:30 за київським часом.

До теми Чати в Instagram та Facebook Messenger об'єднують в один

Що трапилось

Найбільше скарг надходить щодо повідомлень. Більше половини користувачів нарікають, що не можуть відправити чи прочитати повідомлення.

Майже третина розповідають про проблеми із підключенням до сервера. А 13% користувачів повідомили, що не можуть залогінитись у месенджері.

Де не працює

Як бачимо на карті Downdetector, збій найбільше зачепив користувачів у Західній Європі. Зокрема, сервіс не працює у таких країнах:

Велика Британія

Франція

Бельгія

Нідерланди

Чехія

Польща

Словаччина

Угорщина

Литва

Греція

Болгарія

Румунія

Незначні проблеми із відправкою повідомлень виникають і в українських користувачів.

Цікаво Google назвав найкращі додатки року, серед них і розробка українців

Де не працює Facebook Messenger / Скріншот

Що кажуть у Facebook

Ще кілька днів тому у бізнес-інструментах компанія розмістила повідомлення в якому попереджає, що деякі показники обміну повідомленнями можуть бути недоступними.

Це пов'язано із зміною правил конфіденційності в Європі. Тож, ймовірно, саме ці зміни стали причиною збою в роботі месенджера.