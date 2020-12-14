Масштабний збій в Google: не працюють сервіси YouTube, Gmail та інші онлайн продукти компанії
У сервісах Google спостерігаються труднощі з доступністю. Користувачі фіксують збої в Gmail, YouTube і Google Drive. Швидше за все це стосується і всього іншого.
Згідно з інформацією сайту Downdetector, користувачі у всьому світі зіткнулися зі складнощами у роботі низки сервісів від Google, повідомляє 24 канал.
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Сервіси Google не працюють
Які сервіси не працюють
Спостерігаються складнощі у роботі наступних сервісів:
- YouTube;
- Gmail;
- Google;
- Google Drive;
- Pokémon Go;
- Google Classroom;
- Youtube TV;
- Nest;
- Google Home;
- Google Play;
- Youtube Music;
- Discord.
Користувачі почали звітувати про помилки та збої в роботі YouTube о 13:53 за Києвом. Причина збоїв у роботі сервісів Google наразі невідома, однак зазначається, що кількість помилок і звернень за останню годину б'є рекорди року, а сервери не відповідають.
Відновлення роботи YouTube
Станом на 14:30 за київським часом сервіс YouTube відновив роботу. Низка інших сервісів Google досі не працює.
Реакція Google
Представники Google обіцяють оперативно вирішити проблему.
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