У сервісах Google спостерігаються труднощі з доступністю. Користувачі фіксують збої в Gmail, YouTube і Google Drive. Швидше за все це стосується і всього іншого.

Згідно з інформацією сайту Downdetector, користувачі у всьому світі зіткнулися зі складнощами у роботі низки сервісів від Google, повідомляє 24 канал.

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Сервіси Google не працюють

Які сервіси не працюють

Спостерігаються складнощі у роботі наступних сервісів:

YouTube;

Gmail;

Google;

Google Drive;

Pokémon Go;

Google Classroom;

Youtube TV;

Nest;

Google Home;

Google Play;

Youtube Music;

Discord.

Користувачі почали звітувати про помилки та збої в роботі YouTube о 13:53 за Києвом. Причина збоїв у роботі сервісів Google наразі невідома, однак зазначається, що кількість помилок і звернень за останню годину б'є рекорди року, а сервери не відповідають.

Відновлення роботи YouTube

Станом на 14:30 за київським часом сервіс YouTube відновив роботу. Низка інших сервісів Google досі не працює.

Реакція Google

Представники Google обіцяють оперативно вирішити проблему.