Компанія Sony представила новий контролер для майбутньої PlayStation 5 ще в квітні, але геймери бачили його хіба що на промо-кадрах і рідкісних фото. Відомий в ігровій індустрії журналіст Джефф Кейлі вирішив виправити це. Він опублікував короткий відеоролик з демонстрацією геймпада.

Нещодавно інсайдер опублікував фото геймпада з фабрики з виробництва PS5 – тоді пристрій здався публіці занадто громіздким; в ролику ж DualSense виглядає набагато компактнішим.

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Відео демонструє гейпад DualSense від PlayStation 5

Sony вже розповіла про кілька особливостей DualSense. Представники компанії заявили, що контролер допоможе геймерам відчути всі ігрові події – в тому числі і погодні умови – за допомогою неймовірно точної вібрації. Це допоможе глибше зануритися в гру, а завдяки динамічному опору курків відчути нові враження.

Нагадаємо, що реліз PlayStation 5 запланований на кінець 2020 року, консоль вийде на ринок в період зимових свят. Точна дата виходу поки не повідомляється.