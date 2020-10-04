Сенсор для вимірювання серцевого ритму, який встановлений на більшості розумних годинників, – загалом корисна функція. Однак, якщо ставитись до цих показників аж надто серйозно, то це може бути шкідливим.

Річ у тому, що дуже частий моніторинг може призводити до параноїдальних переживань користувачів. А відтак, вони часто без реальної причини звертаються до медиків, передає The Verge.

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В результаті збільшується навантаження на медзаклади. А в умовах пандемії це особливо важливо. Це доводять і дослідження.

Результати

Як свідчать дані дослідження, функція моніторингу серцевого ритму на Apple Watch може викликати непотрібні відвідування лікаря. Серед усіх людей, які звернулися до лікаря в через моніторинг пульсу, лише у близько 10% пацієнтів були діагностовані серцеві захворювання. Решта не мали причини для звернення в медзаклад.

Експерти проводили моніторинг карт пацієнтів в клініках в Арізоні, Флориді, Вісконсині і Айові. При цьому група шукала згадка терміну «Apple Watch» за шестимісячний період з грудня 2018 по квітень 2019 року.

Загалом виявили 264 пацієнтів, які заявили, що їх годинник Apple Watch показав тривожний серцевий ритм. Тільки 30 пацієнтам з них поставили кардіологічний діагноз.

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Ще одна проблема

Окрім того, це шкідливо і для самого користувача, адже застереження про проблеми з серцем викликають стрес і занепокоєння.

"Користувачеві важко ігнорувати попередження про те, що у нього може бути серйозне захворювання", – пояснив доцент педіатрії в клініці Мейо і автор дослідження Кірк Вятт.