Інсайдер з Китаю під ніком Digital Chat Station в Twitter опублікував фото смартфонів Xiaomi з нової лінійки. Імовірно, на "живому" знімку зображені пристрої Mi 11 і Mi 11 Pro.

Свій твіт Digital Chat Station підписав так: "Побачимося в кінці року".

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Що відомо

Судячи з усього анонсують нові смартфони після презентації Qualcomm 1 грудня, на якій покажуть нові процесори Snapdragon 875.

Судячи з фото, апарат Mi 11 отримає плаский екран з прямими рамками, а Mi 11 Pro – дисплей з загнутими бічними гранями. Фронтальні камери на обох пристроях розташовані у вирізі екрану, в центральній верхній його частині.

Згідно з ранніми витоками, Xiaomi Mi 11 може стати першим китайським смартфоном, з процесором Snapdragon 875. Продажі смартфонів можуть початися вже в січні наступного року.