Цієї неділі, 12 липня, пройде онлайн-захід Ubisoft Forward, де титульна компанія розкриє подробиці низки своїх майбутніх ігор, в числі яких Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion і Hyper Scape. Напередодні івенту студія опублікувала ролик, в якому подражнила фанатів новими кадрами майбутніх тайтлів і пообіцяла вельми щедрий подарунок.

Як отримати безкоштовну версію Watch Dogs

24 канал повідомляє, що всім глядачам заходу подарують PC-версію Watch Dogs 2 – сиквел хакерського екшену. Щоб додати бойовик у бібліотеку, потрібно буде всього лише увійти в свій обліковий запис Uplay під час трансляції.

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Крім обіцянки подарунка, в ролику засвітилися нові кадри Watch Dogs Legion, Hyper Scape і Assassin's Creed Valhalla.

Відеоанонс заходу Ubisoft

До речі, кілька днів тому геймплей Assassin's Creed Valhalla був злитий у мережу, проте головний сценарист проєкту заявив, що нічого важливого геймери в 30-хвилинному ролику не побачили, і висновки їм робити не варто.

Геймери припустили, що відео саме це відео хотіли показати на Ubisoft Forward, який стартує 12 липня, о 21:00 за київським часом.