Минулого року компанія Apple заявила про запуск власного стрімінгового сервісу Apple Arcade. І відбирає ігри для проєкту дуже ретельно. Так, компанія вже розірвала кілька контрактів на запуск ігор.

Як передає The Verge, Apple заплатила постраждалим студіям за виконання основних етапів розробки.

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Причина

Джерела стверджують, що Apple пояснила скасування кожного з проєктів однією і тою ж причиною – вони хочуть бачити нові ігри, які будуть змушувати гравців повертатися в сервіс.

Зокрема, керівник сервісу Arcade сказав розробникам, які уклали контракт з Apple, що компанія шукає ігри з високим рівнем "залученості". Такою у компанії вважають багаторівневу головоломку Grindstone, яку створила студія Capybara Games.

При цьому в Apple наголосили, що вони зможуть співпрацювати з розробниками в майбутньому, якщо вони зможуть задовольнити вимогам Apple щодо "залученості".

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І хоч компанія погодилась компенсувати витрати розробникам, та деякі з них вже зіткнулися з фінансовими проблемами.

Щоправда, ці ігри можуть випускати на інших платформах, але й може бути недостатньо для компенсації втрат.