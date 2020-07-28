Схоже, корпорація Google не вірить, що подолати пандемію вдастся ще у 2020 року. Віддалений режим в компанії вирішили продовжити щонайменше на рік – до липня 2021 року.

200 тисяч працівників, штатних і контрактних співробітників, працюватимуть віддалено щонайменше рік, передає The Verge.

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Як відомо, деякі технологічні компанії заявляли про наміри продовжувати віддалену роботу через пандемію коронавірусу. Однак, Google стала першою, яка офіційно вирішила продовжити дистанційну роботу до середини наступного року. Спочатку у компанії планували. що працівники залишатимуться вдома до кінця 2020 року.

Деталі

CEO Google Alphabet Сандарам Пічаї вже розіслав співробітникам електронного листа з оголошенням про такий план. У листі сказано, що компанія пропонує працювати з дому до 30 червня 2021 року. Це відбуватиметься добровільно і стосується тих посад, присутність яких в офісі не є обов'язковою.

Схожу заяву раніше зробили у Twitter, щоправда там дозволили працівникам залишаться вдома так довго, як їм його хочеться. Кілька місяців карантину показав, що присутність в офісі є необов'язковою і не впливає на якість роботи.