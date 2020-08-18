Восени 2020 року на українців чекає новий сервіс, який недоступний навіть жителям деяких європейських країн. Сервіс Virobnik.ua за допомогою QR-коду дозволить побачити, як створювали продукт, який ви збираєтесь купувати.

Про подробиці сервісу та про те, як за допомогою власного смартфона можна дізнатися про процес виготовлення певного продукту розповів натхненник проєкту Віталій Єрмак в ефірі 24 каналу.

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PR-професіонал зазначив, що під час навчання в Німеччині він побачив, що там з особливою увагою ставляться до продуктів, які споживають люди.

"У 2009 році я потрапив до Німеччини як переможець конкурсу від ЄС та ООН. Тоді я усвідомив, що в Україні є дуже велика біла пляма, яка стосується знань про продукти споживання. Я подумав, що українцям теж потрібно знати більше про те, що вони їдять. З того часу минуло майже 11 років і от ми запустили цей проєкт", – розповів Єрмак.

Співпраця з брендами

За словами PR-професіонала, із сервісом співпрацюють багато брендів, серед яких:

"Верес";

Danone;

"Олком".

Віталій Єрмак наголосив, що досі бренди не відмовлялися брати участь у цьому проєкті, вони співпрацюють на спеціальних умовах. Також такий сервіс є безкоштовним для них. Проте іноді проєкт зіштовхується з нерозумінням з боку виробників чи то з метою не показувати процес виготовлення продукції, чи то з недостатнім поясненням мети сервісу. Однак в соцмережах люди підтримали ідею Virobnik.ua, до сторінок сервісу в інстаграмі та фейсбуці доєдналися вже понад 1000 людей.

Є другий спосіб дізнатися інформацію про виготовлення потрібного продукту – це сайт Virobnik.ua та власний відеосервіс. Там можна ввести назву будь-якого продукту та подивитися як його виробляють,

– повідомив PR-професіонал.

"Цей проєкт – перша в Україні 100% прозорість. Ми навіть розмістили на сайті копії договорів про співпрацю з брендами. Важливо, ми не є рекламна платформа для виробників, ми хочемо, щоб люди не відчували стрес купуючи продукти", – підсумував Віталій Єрмак.

Як працює Virobnik.ua: дивіться відео