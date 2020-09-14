Харківське комунальне підприємство Міськелектротранссервіс закупило працівникам смартфон iPhone 11 Purple Dual Sim. При чому покупку здійснили за бюджетні гроші.

Цю покупку виконали через систему ProZorro, передає громадська організація Харківський антикорупційний центр.

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Вартість одного такого смартфона склала 25 860 гривень. Така покупка виглядає особливо цинічно, враховуючи, що за перше півріччя 2020 року КП є збитковим. Сума загального збитку складає 64,3 мільйона гривень.

Окремо були куплені також захисне скло і чохол.

Для чого iPhone

При цьому видання Суспільне звернулось до директора КП Владислава Власенка з проханням пояснити цю покупку. Чиновник заявив, що iPhone 11 необхідний для роботи бухгалтерії.

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Знаєте, як для головного бухгалтера, який постійно працює з банками, документами, в інтернеті, переглядає таблиці — саме те, що потрібно. Нині – це як ручки і олівці. Думаєте, комунальне підприємство — це що? Дикі люди з лопатами і в тілогрійках?,

– обурився Власенко.

Як відомо. наразі iPhone 11 – це найновіша модель смартфона від Apple. Власенко пояснив, що лише у цій моделі є "ті параметри, які необхідні для роботи".