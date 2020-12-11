В мережі з'являється все більше інформації про майбутню новинку від Nokia – бюджетний смартфон Nokia 4.3. Зараз смартфон засвітилася на серії якісних CAD-рендерів, які розкривають дизайн і конструктивні особливості новинки.

Як інформує aroged.com, зовні Nokia 4.3 буде нагадувати Nokia 4.2, що вийшов у травні 2020 року. Чим цікавий Щодо відмінностей, то можна виокремити відмінностей можна виділити появу додаткової камери на основному блоці, а також збільшені габарити – новинка отримає 6,5-дюймовий дисплей. Крім того, новий смартфон отримає тонші рамки по периметру. Nokia 4.3 / Фото aroged.com Ще однією особливістю моделі стане відмова виробника від установки апаратної кнопки виклику голосового асистента Google Assistant. Смартфон буде оснащений роз'ємом USB Type-C і 3,5-мм аудіопортами. Також інсайдери повідомляють, що Nokia незабаром планує представити кілька пристроїв під управлінням операційної системи Android (Go Edition), а також флагманський смартфон Nokia 10.