Ігри для старих консолей зараз можна запустити на низці платформ, в тому числі і на смартфонах. Однак творці мініатюрної системи FunKey S вирішили, що навіть телефон, мабуть, завеликий – адже ностальгія кожного геймера повинна поміститися навіть в сірниковій коробці.

Проєкт крихітної консолі вже отримав всі необхідні гроші на Kickstarter і готовий до виходу на ринок.

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Особливості консолі FunKey S

Габарити FunKey S складають всього 42,5x44,5x13,8 мм – творці цієї крихітки навіть продумали можливість носити ґаджет в ролі брелока на зв'язці ключів. Консоль замінить більше десяти ігрових систем, включаючи NES, SNES, GameBoy, SEGA Genesis та PlayStation.

Ґаджет оснащений процесором ARM Cortex-A7, 64 МБ ОЗУ і акумулятором місткістю 450 мАг. Консоль має IPS-дисплей з діагоналлю 1,54 дюйма і роздільною здатністю в 240x240 пікселів, а також слот для карти пам'яті та порт MicroUSB.

Відео демонструє можливості FunKey S

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Ціна

Спочатку творці FunKey S планували зібрати 33 тисячі доларів на випуск консолі, але збори проєкту перевищили цю суму вдвічі – і це за місяць до закінчення кампанії на Kickstarter. Отримати мініатюрну ігрову систему можна за 62 євро (1 889 гривень), перші поставки заплановані на кінець осені 2020 року.