Несподівано: лідер на ринку смартфонів змінився
У квітні відбулась зміна у трійці лідерів-виробників смартфонів у світі. Неочікувано, найкраще продавались пристрої китайського виробника Huawei. Раніше лідером ринку був Samsung.
Як інформує Gizmochina, дані Counterpoint Research свідчать, що у квітні 2020 року Huawei вперше змогла обійти Samsung і стати лідером ринку смартфонів.
До теми Санкції проти Huawei: для США це більш шкідливо, ніж для китайської компанії
Китайський виробник зумів відхопити собі 19% ринку Тим часом Samsung у квітні займав 17%.
Третю сходинку й далі займає американська компанія Apple.
Чому змінився лідер
Експерти називають кілька причин, що призвели до такої ситуації.
- По-перше, Huawei відчуває все більший тиск через санкції США, що спонукає компанію пропонувати цікаві продукти, розвивати свій фірмовий магазин додатків. Крім того, конфлікт з американською владою призводить до того, що виробника все активніше підтримують на рідному ринку.
- По-друге, тут теж можу бути задіяна ситуація із пандемією COVID-19. Адже у квітні від поширення коронавірусу страждала Європа та американський ринок, тож це позначилося на продажах Samsung.