Американська компанія Qualcomm добре відома виробництвом процесорів. Однак, зараз компанія вирішила розширити сферу діяльності та вийти на ринок смартфонів.

Qualcomm вже розіслала запрошення на захід, який відбудеться 1-2 грудня. Тоді вона презентує новий флагманський 5-нм чіпсет Snapdragon 875. Він першим використовуватиме нове високопродуктивне ядро ​​Cortex-X1, передає Gsmarena.

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Саме цей процесор отримає фірмовий ігровий смартфон. Qualcomm планує випустити цей смартфон до кінця року. Над майбутньою новинкою компанія працює із відомим виробником смартфонів – компанією Asus.

Як припускають інсайдери, Qualcomm вирішила співпрацювати саме з Asus, адже у цього виробника більше досвіду в роботі з важливими елементами саме для ігрового смартфона.

За чутками, новий смартфон отримає посилену систему охолодження, містку батарею тощо.