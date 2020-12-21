Останні роки справи у компанії Meizu йдуть не дуже добре. У 2019 році навіть були чутки про банкрутство. Однак, компанія продовжує стабільно випустати флагманські смартфони. А зараз виробник готує до виходу ще й фірмовий смарт-годинник.

Інформація про вихід новинки Meizu з'явилася на офіційній сторінці Flyme в Twitter, повідомляє Igeekphone.

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Що відомо

Як свідчать фото, Flyme For Watch (операційна система для смарт-годинників), буде офіційно представлена ​​22 грудня. Ймовірно, саме тоді Meizu повідомить дату початку продажів нового розумного годинника.

Щоправда, раніше виробник вже випускав годинник – це був кварцовий годинник Meizu Mix.

У червні Flyme оголосила про запуск системи Flyme For Watch в четвертому кварталі 2020 року. Джерела кажуть, смарт-годинник Meizu Watch вже запущений у масове виробництво. Відомий інсайдер під ніком DigitalChatStation повідомив, що незабаром новинка з'являться на ринку.

Також він повідомив, що годинник Meizu Watch матиме ємність акумулятора становить 420 мАг. Щодо ціни – такої інформації поки немає.