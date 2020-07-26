Несподівано: Україна опинилася серед топ-15 країн за цікавістю до БДСМ-порно – Pornhub
Україна увійшла до числа країн, де пошук БДСМ-контенту в мережі користується особливою популярністю. Наша країна "випередила" Південну Корею та Велику Британію.
Такі дані оприлюднили 24 липня до "Всесвітнього дня BDSM. Статистику показав Pornhub – один із найпопулярніших порносайтів світу.
Радимо ознайомитись Цікаві факти про БДСМ, які вас здивують
Як в Україні та світі ставляться до БДСМ
- В Україні запити БДСМ-тематики на 23% популярніші, ніж в середньому по світу. За рівнем інтересу до цього виду сексу Україна відстає від Словаччини, але випереджає Південну Корею.
- За даними Pornhub, темою БДСМ більше цікавляться жінки, і "гуглять" її в середньому на 86% частіше, ніж чоловіки. Крім того, у порівнянні з чоловіками, жінки на 163% частіше шукають контент за запитом "гей-БДСМ".
- Найбільше БДСМ-тематика хвилює жителів Гонконгу, Швейцарії та Німеччини.
Абревіатура БДСМ:
БД – бандаж і дисципліна;
ДС – домінант і сабміссів;
СМ – садомазохізм;
Статистика щодо інтересу до БДСМ серед країн світу / Pornhub
Статистика по Україні за 2019 рік
Що стосується українських користувачів PornHub, то в 2019 році їх цікавили дещо інші запити. Українці найбільше шукали sex, anime та БДСМ. Серед запитів найбільше приросту в категоріях gangbang (778%), femdom (660%) та public (571%)
Серед категорій суттєвих змін немає: як і минулого року користувачів цікавить "хентай", MILF, та "анал". В 2019 році українці зацікавились категорією Russian (686%), Fisting (197%), Bisexual (162%).