Україна увійшла до числа країн, де пошук БДСМ-контенту в мережі користується особливою популярністю. Наша країна "випередила" Південну Корею та Велику Британію.

Такі дані оприлюднили 24 липня до "Всесвітнього дня BDSM. Статистику показав Pornhub – один із найпопулярніших порносайтів світу.

Радимо ознайомитись Цікаві факти про БДСМ, які вас здивують

Як в Україні та світі ставляться до БДСМ

В Україні запити БДСМ-тематики на 23% популярніші, ніж в середньому по світу. За рівнем інтересу до цього виду сексу Україна відстає від Словаччини, але випереджає Південну Корею.

За даними Pornhub, темою БДСМ більше цікавляться жінки, і "гуглять" її в середньому на 86% частіше, ніж чоловіки. Крім того, у порівнянні з чоловіками, жінки на 163% частіше шукають контент за запитом "гей-БДСМ".

Найбільше БДСМ-тематика хвилює жителів Гонконгу, Швейцарії та Німеччини.

Зверніть увагу! БДСМ передбачає різноманітний спектр практик з урахуванням рольових ігор, в яких один з партнерів виконує домінантну роль, а інший – покірну.

Абревіатура БДСМ:

БД – бандаж і дисципліна;

ДС – домінант і сабміссів;

СМ – садомазохізм;



Статистика щодо інтересу до БДСМ серед країн світу / Pornhub

Статистика по Україні за 2019 рік

Що стосується українських користувачів PornHub, то в 2019 році їх цікавили дещо інші запити. Українці найбільше шукали sex, anime та БДСМ. Серед запитів найбільше приросту в категоріях gangbang (778%), femdom (660%) та public (571%)

Серед категорій суттєвих змін немає: як і минулого року користувачів цікавить "хентай", MILF, та "анал". В 2019 році українці зацікавились категорією Russian (686%), Fisting (197%), Bisexual (162%).