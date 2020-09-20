Здається, що Xiaomi випустила так багато цікавих ґаджетів, що здивувати вже нічим. Однак, у китайського виробника це таки виходить. Цього разу компанія презентувала обруч для спорту, що має розумні функції.

Новинка, що має назву Move It Smart Thin Waist Hula Hoop, спочатку з'явилася на майданчику колективного фінансування Xiaomi Youpin.

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Що цікавого

Move It Smart Thin Waist Hula Hoop називають розумним через наявність в ньому невеликого електронного блоку. Тут розмістили мікроконтролер, 6-осьовий акселерометр та екран.

Відтак, обруч може порахувати кількість обертів, а також стежити за рухами користувача та встановлювати кількість спалених калорій. Вага цього розумного обруча становить кілограм, а в діаметрі він має приблизно метр.

Також користувачі можуть використовувати фірмовий додаток, щоб практикувати різні вправи з обручем.

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Ціна

Вартість новинки в рамках краудфандінгу становить 19 доларів (525 гривень). Коли новинка надійде у продаж, то буде коштувати 29 доларів або 800 гривень.