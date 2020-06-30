Популярний стрімінговий сервіс Netflix вирішив створити ще один серіал на основі гри. Цього разу вирішив екранізувати науково-фантастичну відеоігру Cyberpunk 2077.

Як інформує hypebeast.com, серіал буде в стилі аніме і отримає назву Cyberpunk: Edgerunners.

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Деталі

Над створенням Cyberpunk: Edgerunners працює студія Trigger. Режисером став один із засновників студії, Хіроюкі Імаісі.

Головний герой постійно бореться за виживання на вулицях Найт-Сіті. Щоб чогось досягти, йому довелось приєднатися до банди найманців Edgerunners.

Прем'єра цього серіалу запланована на 2022 рік. Сподіваємось, пандемія не змінить плани і аніме вийде вчасно.

Cyberpunk: Edgerunners: трейлер