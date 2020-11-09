Одна з найбільших скарг на Netflix полягає в тому, що його безкінечна бібліотека може бути кошмаром для тих, хто ніяк не може обрати, що ж подивитися. У компанії придумали рішення – Direct.

Минулого місяця кінорежисер Крістофер Петцольд поскаржився, що ненавидить Netflix за відсутність керованих кураторами трансляцій. Мовляв, постійна необхідність вибору приносить йому головну біль. У компанії вже готова відповідь: Direct-канал із запланованими заздалегідь трансляціями, пише indiewire.

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Що відомо

Функція, яка буде доступна тільки підписникам, поки що тестується у Франції. Країну обрали, тому що її жителі віддають перевагу традиційному телебаченню. Передбачається, що в ефір Direct потраплятимуть американські та міжнародні фільми та серіали, що доступні на платформі.

Багатьом глядачам подобається ідея програми, яка не вимагає від них вибору того, що вони збираються дивитися,

– коментують у компанії.

Це перша спроба стримінгового гіганта запустити подібну функцію, яка наслідує принципи традиційних телеканалів. Вона може значно зміцнити позиції компанії на ринку. Також компанія робила й іншу спробу урізноманітнити контент для своїх глядачів – відтворення у довільному порядку. Так, алгоритми самостійно підбирали для підписника фільм чи серіал до перегляду.